O treinador do Paços de Ferreira, João Henriques, assumiu hoje o desejo de inverter o ciclo negativo e retomar as vitórias na visita ao Moreirense, antecipando "um jogo bastante difícil" na 25.ª jornada da I Liga de futebol.

“O mal menor de quando as coisas não correm tão bem é, realmente, não perder, mas o nosso objetivo fundamental para este jogo é conquistar os três pontos. É disso que estamos a correr atrás nestes últimos jogos. Sentimos que, em alguns, estivemos muito perto de os conseguir. Já faz muito tempo que não o conseguimos e estamos confiantes que nesta jornada vamos inverter a situação”, disse João Henriques.

Na conferência de antevisão ao jogo de domingo em Moreira de Cónegos, importante na luta pela permanência, o técnico pacense disse esperar “um adversário difícil, que vai pressionar o Paços durante os 90 minutos, tentar roubar a bola e potenciar o que tem de bom e tem feito nos últimos jogos”.

“Vai ser um jogo bastante difícil, frente a uma equipa muito aguerrida, que vai à procura da conquista rápida da bola para depois jogar nas suas transições, que é um dos seus pontos fortes. Vai tentar conquistar os três pontos porque está numa situação em que ninguém quer estar na tabela classificativa”, sublinhou.

João Henriques chegou a Paços para substituir Petit, agora no Moreirense, e alcançou duas vitórias consecutivas, mas, de então para cá, a equipa registou quatro derrotas consecutivas e sofreu nove golos, num registo que o técnico atribui a “erros pontuais”.

“Temos sido penalizados por erros pontuais, que têm sido logo concretizados em golo, e não é pelas mudanças que temos feito, obrigatórias ou por opção. É daquelas fases, daqueles ciclos negativos, em que as equipas precisam de três ou quatro oportunidades para fazer um golo, que é o nosso caso, e o adversário, logo na primeira situação tem feito, logo no primeiro erro que cometemos tem feito, mas estamos a trabalhar para inverter isso”, afirmou.

O técnico reiterou confiança na inversão desse ciclo em Moreira de Cónegos, esperando de que o Paços possa “aproveitar os erros do adversário” e seja uma equipa “consistente, para não sofrer golos e conseguir marcar”, até porque o objetivo é “ganhar, mesmo, e não empatar”.

Para garantir o máximo apoio à equipa, a direção do Paços assegura o bilhete para cada sócio com as quotas em dia.

O Paços de Ferreira, no 14.º lugar, com 21 pontos, vai defrontar o Moreirense, 18.º e último, com 19, no Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas, a partir das 16:00 de domingo, num jogo de ‘aflitos’ da 25.ª jornada da I Liga.