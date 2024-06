“Temos de ser mais objetivos, explorar mais movimentos de rotura, não pedir tanto no pé e penetrar no espaço. Vamos tentar fazê-lo com a Eslovénia, pois no jogo anterior tínhamos muitos jogadores a pedir a bola no pé e isso facilitou a Geórgia. Abordar o jogo de uma maneira diferente e fazer tudo para ganhar”, disse, em conferência de imprensa em Marienfeld, na Alemanha.

O médio defensivo, que alinha nos ingleses do Fulham, explicou que as equipas cada vez mais defrontam a formação das ‘quinas’ utilizando um bloco baixo, o que obriga Portugal a crescer.

“A República Checa e a Geórgia defenderam em bloco baixo. As equipas jogam cada vez mais assim connosco, mais isso obriga-nos a crescer enquanto seleção. É isso que julgamos que vamos encontrar no próximo jogo. Seja com uma linha de três ou quatro, o mister é que sabe, não tenho dúvidas de que vamos fazer um excelente jogo, seja em que sistema for”, salientou.

Palhinha confessou que já sabe o sistema que o selecionador Roberto Martínez vai utilizar na partida de segunda-feira, mas não o revelou, deixando elogios ao adversário, com o qual Portugal perdeu recentemente por 2-0, num encontro de preparação realizado em março, em Liubliana.

“O jogo anterior era um amigável, a motivação é diferente. A concentração tem de estar no topo para ganhar. Sabemos o que vamos enfrentar, é uma das surpresas do Euro, uma boa equipa, mas eles também vão enfrentar um Portugal de topo”, garantiu.

O médio falou ainda sobre o avançado Sporar, que foi seu companheiro de equipa no Sporting, considerando um exemplo do que é a formação da Eslovénia.

“É um excelente jogador, com quem tinha boa relação. Muito móvel, dá muita luta e é a imagem da equipa da Eslovénia. Sesko e Sporar costumam jogar na frente e têm excelente equipa, uma das boas surpresas. Vai ser um jogo muito difícil”, defendeu.

João Palhinha confessou que Roberto Martínez e Marco Silva, seu treinador em Inglaterra, lhe pedem mais ou menos o mesmo dentro do relvado, salientando que o importante é ganhar, seja qual for o resultado, e que o facto de estar em risco de suspensão, por ter um cartão amarelo nesta fase final, não vai influenciar o seu rendimento.

“O mister vai escolher o melhor onze. O amarelo é relativo, porque não podemos pensar no jogo seguinte sem ganhar à Eslovénia. Só dois amarelos [para uma suspensão] é curto, numa competição com tantos jogos, mas são as regras”, afirmou.

O jogo entre Portugal e Eslovénia está agendado para segunda-feira, em Frankfurt, às 21:00 locais (20:00 em Lisboa), numa partida que será dirigida pelo italiano Daniele Orsato.

AJO/LG // MO

Lusa/fim