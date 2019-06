Foi no ano seguinte que venceu pela primeira vez em Portugal, “passando a ser um dos pilotos mais apreciados pelo público nacional”, refere, acrescentando que “esteve muito perto de se sagrar campeão do mundo em 1986, após vencer a última prova do mundial com um Lancia Delta S4″.

Nos anos seguintes, conquistou o terceiro e o segundo lugares (em 1987 e 1988, respetivamente), tendo, ao longo da sua carreira, vencido 19 ralis, cinco deles em Portugal.

Segundo a organização, o Caramulo Motorfestival, que tem entrada gratuita, é habitualmente visitado por mais de 35 mil pessoas.

O programa do Caramulo Motorfestival conta com mais de 40 subeventos, entre eles a Rampa Histórica Michelin, o Passeio 200 Milhas, o Passeio Rota do Clássicos, a Coleção de Automóveis, Motociclos, Velocípedes e Miniaturas do Museu do Caramulo, a Feira de Automobilia & Gaming Center, Air Show, concentrações de clubes, atividades lúdicas ‘outdoor’, pista júnior, parques infantis de entretenimento e música ao vivo, entre outros.

Markku Alén vai marcar também presença na Rampa Histórica Michelin.

O festival é organizado pelo Museu do Caramulo, em parceria com o Automóvel Club de Portugal.