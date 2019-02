O médio Pizzi, o defesa Grimaldo e o avançado Jonas ficaram hoje de fora dos convocados do Benfica para a visita ao Galatasaray, na quinta-feira, para a primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa de futebol.

Pizzi e Grimaldo, que foram titulares na goleada ao Nacional (10-0), no domingo, para a I Liga, e Jonas, que regressou frente aos madeirenses com dois golos depois de ter estado ausente, não constam da lista de 20 eleitos do treinador ‘encarnado’, Bruno Lage, nem do boletim clínico.

Em sentido contrário, relativamente à última convocatória, Bruno Lage chamou os defesas Yuri Ribeiro e Corchia, o médio Zivkovic, o avançado Jota e o guarda-redes Zlobin.

Os defesas Jardel e Conti, ambos com lesões musculares, o médio Fejsa, com um traumatismo no pé esquerdo, permanecem entre os lesionados dos segundos classificados da I Liga, enquanto Tyronne Ebuehi continua a recuperar de uma cirurgia ao joelho esquerdo.

O Benfica defronta o Galatasaray na quinta-feira, a partir das 20:15 locais (17:55 em Lisboa), em Istambul, num jogo da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa que vai ser arbitrado pelo espanhol Jesús Gil Manzano.

Lista dos 20 convocados:

- Guarda-redes: Vlachodimos, Svilar e Zlobin.

- Defesas: Yuri Ribeiro, Ferro, André Almeida, Corchia e Rúben Dias.

- Médios: Samaris, Florentino, Gedson, Cervi, Gabriel, Zivkovic, Krovinovic, Salvio e Rafa.

- Avançados: João Félix, Jota e Seferovic.