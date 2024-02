Hurkacz, de 27 anos, é o primeiro jogador do top 10 com a presença confirmada na próxima edição do Estoril Open, que disputou pela única vez no ano passado, tendo perdido na estreia, frente ao espanhol Bernabe Zapata Miralles, por 7-6 (9-7), 4-6 e 2-6, na segunda ronda, após ter ficado isento na primeira.

O polaco manifestou-se “muito contente” por voltar a jogar o torneio português, numa altura em que atingiu a melhor classificação de sempre na hierarquia mundial, após ter atingido pela primeira vez os quartos de final no Open da Austrália, o segundo melhor resultado em provas do Grand Slam, depois de presença nas meias-finais em Wimbledon.

“O Estoril Open surpreendeu-me pelas bancadas cheias, pela energia do público português, pelo sol e pela hospitalidade que senti em Cascais. Tudo boas recordações, que me motivam a regressar para lutar pelo meu primeiro título em terra batida na primeira semana do circuito europeu em terra batida”, observou Hurkacz.

Na terça-feira, João Sousa, de 34 anos, o único tenista português a sagrar-se campeão de singulares do Estoril Open, em 2018, anunciou que terminará a carreira na edição deste ano do único torneio nacional do circuito principal.