A seleção portuguesa futebol iniciou hoje a 'meio gás' a preparação para os oitavos de final do Mundial2018, frente ao Uruguai, no sábado em Sochi, limitada aos 12 não titulares no empate 1-1 com o Irão.

Como tem sido habitual, no dia a seguir aos jogos, o selecionador Fernando Santos limitou o ‘onze’ escolhido a trabalho de ginásio, banhos e massagens, enquanto os restantes prosseguem os trabalhos normais. Nos 15 minutos abertos à comunicação social, o central José Fonte, até agora totalista, foi espetador atento, sentado a observar uma sessão tranquila, que decorreu debaixo de calor assinalável. Com os guarda-redes Beto e Anthony Lopes a trabalhar à parte, com Fernando Justino, o passe em corrida, preferencialmente ao primeiro toque, foi uma das tónicas do dia. A sessão incluiu ainda combinações de ataque e finalização, testando a pontaria dos futebolistas e as capacidades dos guarda-redes. Portugal, que realizou na na segunda-feira o último jogo da fase de grupos, ficou em segundo do grupo B, com os mesmos cinco pontos da Espanha, enquanto o Irão de Carlos Queiroz concluiu com quatro e Marrocos apenas com um. À entrada para os descontos, Portugal liderava a ‘poule’, contudo posteriormente o videoárbitro ‘marcou’ penálti contra a equipa das ‘quinas’ e, no outro jogo, validou o empate 2-2 da Espanha frente aos norte-africanos, pelo que o rival Ibérico ficaria na frente, defrontando assim a anfitriã Rússia nos oitavos de final. Portugal e Uruguai defrontam-se no sábado em Sochi, às 21:00, 19:00 em Lisboa.