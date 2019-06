Com 27 equipas inscritas, sete delas estrangeiras, os concorrentes deste FIA Electric and New Energy Championship têm pela frente 410 quilómetros, 153 dos quais cronometrados, nesta quarta das 14 provas do campeonato.

“Esta é uma prova de regularidade. A ideia é fazer com que passe por zonas com interesse paisagístico ou turístico”, explica à Agência Lusa Paulo Almeida, o presidente do Classic Clube de Portugal, que organiza a competição em território luso, em parceria com a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras.

A organização reivindica que esta é, até ao momento, “a única prova automóvel realizada em Portugal com preocupações ambientais e ecológicas”.

As equipas terão de demonstrar a sua eficácia, realizando a melhor gestão possível do consumo ao longo de todo o percurso, e assegurar a regularidade, evitando penalizações nos distintos controlos efetuados pela organização.

A prova arranca na sexta-feira, às 17:00, com a ‘Oeiras Street Stage’, que terá lugar em Nova Oeiras, e encerra com a ‘Marginal de Oeiras Power Stage’, começa às 12:30 de domingo.