Portugal vai disputar a qualificação para o Eurobasket feminino de 2025 inserido no Grupo G, com as seleções da Sérvia, Ucrânia e Macedónia do Norte, ditou hoje o sorteio realizado em Mies, na Suíça.

A seleção portuguesa abre a fase de apuramento em casa, com a Macedónia do Norte, em 09 de novembro, após o que se desloca à Ucrânia, para a segunda jornada, três dias depois. Portugal procura marcar presença pela primeira vez no Eurobasket feminino, competição que decorre em 2025, de forma inédita, em quatro países: Republica Checa, Alemanha, Grécia e Itália. No total, 32 seleções vão disputar 12 vagas na prova, aos quais se juntam os quatro organizadores.