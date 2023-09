Portugal defronta hoje a Geórgia, em Toulouse, em jogo do Grupo C do Mundial de râguebi França2023, com o objetivo de somar o seu primeiro triunfo em duas participações na maior competição internacional da modalidade.

A seleção portuguesa terminou o Mundial de 2007, também em França, sem qualquer vitória, perdeu na estreia de 2023, frente ao País de Gales, por 28-8, e encontra hoje o adversário teoricamente mais acessível no Grupo C da competição. Portugal ocupa o 16.º lugar do ranking da World Rugby, enquanto a Geórgia segue na 13.ª posição, a mais baixa de todos os adversários – o País de Gales está atualmente em sétimo lugar, Fiji em oitavo e Austrália em nono. Esta é a primeira vez que as duas seleções se defrontam num Campeonato do Mundo, apesar de a Geórgia ser um dos adversários que mais vezes se cruzou com a seleção portuguesa desde 2020. Nos últimos 23 anos, 'lobos' e 'lelos' defrontaram-se em 25 ocasiões, nas quais Portugal venceu apenas por quatro vezes, a última das quais em fevereiro de 2005, há mais de 18 anos. Portugal disputa o Grupo C com País de Gales (perdeu por 28-8), Geórgia (23 de setembro), Austrália (01 de outubro) e Fiji (08 de outubro). O Mundial de França2023 decorre desde 8 de setembro até 28 de outubro.