A seleção portuguesa feminina de futebol de sub-17, que já estava qualificada para as meias-finais do Europeu do escalão, foi hoje goleada por 6-0 pela Espanha, campeã em título, na terceira e última jornada do Grupo A.

Em Albena, na Bulgária, país onde está a decorrer a fase final, a equipa treinada por José Paisana sofreu a primeira derrota no torneio, consumada com um 'hat-trick' de Salma Paralluelo, aos 26, 58 e 60 minutos, um 'bis' de Silvia Lloris, aos 44 e 63, e um golo da suplente Maria Jose Diaz Gutierrez, aos 77, que permitiu também à Espanha vencer o agrupamento. Portugal já tinha assegurado a histórica qualificação, graças aos triunfos conquistados nas duas primeiras rondas, sobre a anfitriã Bulgária (3-1) e a Dinamarca (1-0) e vai defrontar nas meias-finais, marcadas para terça-feira, a vencedora do Grupo B, liderado pela Holanda, que ainda hoje defronta a Inglaterra. A seleção portuguesa tinha apenas uma participação na fase final do Campeonato da Europa feminino de sub-17, em 2014, em Inglaterra, tendo terminado em último lugar do grupo, sem qualquer vitória nos três jogos realizados.