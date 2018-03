A seleção feminina portuguesa de ténis de mesa perdeu hoje com a Áustria por 3-2, no seu primeiro jogo da fase de qualificação para o campeonato da Europa de 2019, que se vai disputar em Nantes.

O jogo, que teve lugar no Centro de Alto Rendimento de Vila Nova de Gaia, mostrou uma seleção lusa assente no jogo de Jieni Shao (duas vitórias) e a ressentir-se muito da ausência da sua chefe de fila, Fu Yu.

No Europeu do Luxemburgo2017, a Áustria acabou no sexto lugar e Portugal em oitavo, pelo que se antevia um encontro equilibrado.

Portugal entrou a ganhar, com o 3-2 de Jieni Shao a Amelia Solja, após o que Leila Oliveira perdeu com Sophie Polcanova por 3-1.

A Áustria adiantou-se, com o 3-0 de Karoline Mischek a Mónica Martins e Jieni Shao reequilibrou o encontro, com o 3-0 a Sophia Polcanova.

No momento da decisão final, Amelie Solja foi mais consistente que Leila Oliveira, com 3-1 a seu favor, colocando o resultado final em 3-2 para as austríacas.

O próximo adversário de Portugal no grupo de três equipas é a Suíça, 18.ª do último Europeu.

As equipas que terminarem em primeiro e segundo lugares de cada grupo ficam diretamente apuradas para a fase final. As classificadas na terceira posição vão disputar a segunda fase de apuramento, para competirem pelos lugares ainda em aberto para a fase final.