Portugal não teve uma estreia feliz na competição e ao intervalo já perdia frente aos islandeses por quatro golos de diferença (14-10), com a equipa a não ser capaz de inverter o rumo da partida e a sair derrotada pela mesma margem no final.

Com este resultado, a Islândia partilha com os Países Baixos, que na quinta-feira derrotaram a anfitriã Hungria, a liderança do grupo, enquanto portugueses e húngaros ainda não pontuaram.

O próximo jogo de Portugal é no domingo, frente à Hungria, na segunda jornada do grupo, sendo apuradas para a fase seguinte os dois primeiros de cada agrupamento.