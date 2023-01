A precisar de pontuar para chegar aos quartos de final, Portugal ainda chegou ao intervalo a vencer por 14-13, mas acabou por ser derrotado pela coanfitriã.

A Suécia mantém-se 100% vitoriosa e venceu o Grupo II, com oito pontos, mais quatro do que a Hungria, que segue para os 'quartos', e do que a Islândia. Portugal terminou com cinco, seguido de Brasil, com três, e de Cabo Verde, com zero.