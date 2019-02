"Existem 28 GOA constituídos por 4.701 membros", avançou hoje à Lusa a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD).

Dos 18 clubes da I Liga, apenas o Benfica, o Moreirense e o Portimonense não têm as claques legalizadas, uma vez que decorrem atualmente os processos de instrução e decisão relativos à inscrição da Armada Vermelha (Santa Clara) e da Famaflagrante (Chaves).

O Sporting é o clube que conta com mais elementos registados nas suas quatro claques organizadas: Juventude Leonina (1.632), Diretivo Ultras XXI (709), Torcida Verde (358) e Brigadas Ultras (238). No total, são 2.937 membros de claques afetas aos ‘leões’, 62% do total de membros registados em Portugal.

Segue-se o FC Porto, com 958 membros distribuídos nos dois GOA dos ‘azuis e brancos’: Super Dragões (743) e Coletivo Ultras 95 (215). Ora, somando os membros registados do Sporting e do Porto (3.895) chega-se à conclusão que ambos os emblemas contam com 83% do total de elementos inscritos nesta vertente do futebol português.