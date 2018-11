António Cunha, ex-internacional português de râguebi é o manager do Penguin International Rugby Football Club em torneios na Argentina e no Uruguai. Os “Penguins” é o clube mais viajado do mundo e foi o primeiro da Europa a defrontar a China. Só veste a camisola e entra para sócio quem é convidado. Digressão conta com Tiago Fernandes, jogador do Belenenses.

EPA/NIC BOTHMA