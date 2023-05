O português Rui Bragança foi hoje eliminado no primeiro combate da categoria de -58 kg do Mundial de taekwondo de 2023, que se disputa até domingo em Baku, tal como as compatriotas Mafalda Coelho e Sara Vital.

Rui Bragança, que criticou duramente os critérios de seleção nacionais e apenas esteve presente na competição porque Gonçalo Lopes abdicou da vaga a que tinha direito, foi eliminado na estreia, ao perder com o libanês Raphael Koudsi nos 32 avos de final. Tal como Rui Bragança, que esteve presente nos Jogos Olímpicos Rio2016 e Tóquio2020, Mafalda Coelho e Sara Vital foram eliminadas na ronda inaugural das categorias de -67 kg e -73 kg, respetivamente, derrotadas pela cazaque Nuray Khussainova e a francesa Althea Laurin. O Campeonato do Mundo de taekwondo, uma arte marcial sul-coreana que é desporto olímpico desde 1988, prossegue na quarta-feira, dia em que Portugal estará representado por Matilde Ferreira (-49 kg), Tiago Lopes (-80 kg) e Manuel Martinho (-87 kg). Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram