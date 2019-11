Kante inaugurou o marcador aos 21 minutos para o Chelsea, mas os golos de De Bruyne (29), e Mahrez (37) acabaram por estabelecer o resultado final do encontro, ainda antes do intervalo.

Já em tempo de descontos (90+3), o City viu anulado, por fora de jogo, um golo a Sterling, após consulta do sistema de videoárbitro.

O City, hoje com João Cancelo a titular, mas sem Bernardo Silva, a cumprir um jogo de suspensão, segue na terceira posição, com 28 pontos, mais um do que Chelsea, que é quarto.

Durante a tarde, o Liverpool, líder destacado da prova, com 37 pontos, e ainda sem derrotas, venceu por 2-1 no terreno do Crystal Palace, enquanto o Everton, de Marco Silva, perdeu em casa por 2-0, com o Norwich, que à entrada para a jornada ocupava a última posição da prova.

O português João Moutinho esteve em destaque na vitória, por 2-1, do Wolverhampton no terreno do Bournemouth, ao apontar o primeiro golo da equipa orientada por Nuno Espírito Santo, na qual foram titulares Rui Patrício, Diogo Jota e Ruben Neves.

O dia ficou marcado pela estreia de José Mourinho no comando técnico do Tottenham com uma vitória por 3-2 no terreno do West Ham.