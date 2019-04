“Portugal é campeão europeu de futsal e o Sporting acaba de tornar-se campeão europeu de clubes, numa demonstração de grande poderio numa modalidade que é hoje uma das principais modalidades de pavilhão. Hoje, o dia é do Sporting e de celebrar este triunfo que honra Portugal e Lisboa”, afirmou.

O Sporting conquistou, no domingo, a Liga dos Campeões de futsal, ao vencer na final a equipa cazaque do Kairat Almaty, por 2-1.

Clube vai “ficar para sempre na história”

O treinador de futsal do Sporting, Nuno Dias, afirmou hoje que o clube ‘leonino’ vai “ficar para sempre na história”, por ter sido a primeira equipa a conquistar a Liga dos Campeões em futsal.

“É um dia muito feliz para todos nós. Fomos os primeiros a conquistar este troféu e vamos ficar para sempre na história”, disse.

Nuno Dias desvalorizou as três finais perdidas na última década na prova europeia de clubes e apontou essas derrotas como “positivas” para a vitória na quarta oportunidade.

“Podemos usar as estatísticas como quisermos, valem o que valem. Olhámos para as finais anteriores perdidas de forma positiva e foi nesse sentido que nos lançámos aos desafios”, confessou.

O capitão da equipa sportinguista, João Matos, considerou que este “era o título que mais sonhava” e considerou ter sido conquistado “de forma merecida”.

“Era o título que mais sonhava. Estou há 17 anos no clube, já tinha ganho muitos títulos, este era aquele que me fugia. Vencemos de forma merecida”, disse.

O português, de 32 anos, apontou agora o foco para a conquista do tetracampeonato nacional, após ter terminado em segundo lugar na fase regular da competição, atrás do Benfica.

“Queremos aproveitar este momento, mas, felizmente, temos um objetivo pela frente que nunca ninguém em Portugal conseguiu, o tetracampeonato, e vamos lutar por ele”, afirmou.

O diretor-geral das modalidades do Sporting, Miguel Albuquerque, tem em mente a revalidação do título europeu na próxima época e disse que as modalidades do clube “estarão sempre vivas”.

“É um sentimento de dever cumprido. O Sporting quer ser tetracampeão este ano, pentacampeão no próximo e bicampeão europeu. As modalidades do Sporting estarão sempre vivas e farão sempre parte do ADN do clube”, expressou.