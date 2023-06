“Tenho de agradecer ao Fernando Santos (antigo selecionador). É por causa dele que estou aqui. Com o Roberto Martínez penso que os jogadores sentem que têm mais liberdade para expressarem o seu jogo. O selecionador fala muito comigo e dá-me confiança”, afirmou Rafael Leão.

O avançado do AC Milan falou aos jornalistas em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras, minutos antes do primeiro treino de preparação para o embate de sábado com a Bósnia-Herzegovina, da fase de apuramento para o Euro2024.

“Tenho uma relação boa com o selecionador e assim é mais fácil dar o melhor e desfrutar quando entro em campo”, acrescentou.

Mesmo assim, Leão, suplente utilizado nos primeiros dois jogos de Martínez, negou qualquer ansiedade para alcançar o mais depressa possível o estatuto de titular na seleção nacional.

“Não penso nisso. Estou cá para aproveitar ao máximo. Se isso um dia chegar, será o resultado do trabalho e de todo o processo de crescimento. Se chegar, ficarei contente, claro, mas agora é algo que não tem importância”, disse o jogador de 24 anos.

Com a temporada nos clubes terminada, Rafael Leão admitiu que existe “algum cansaço” depois de uma época longa, mas rejeitou que isso possa ser um problema no confronto com a Bósnia e também com a Islândia, dentro de uma semana, em Reiquiavique.

“Quando chega o momento de representar a seleção, o cansaço desaparece. Queremos é representar o nosso país. O cansaço vai embora. Queremos fazer o nosso melhor para Portugal ficar mais perto do apuramento para o próximo Europeu”, confessou.

Sobre o duelo com a Bósnia, o jogador formado no Sporting apontou Edin Dzeko como o principal perigo para a seleção nacional, mesmo tendo em conta que o avançado do Inter Milão já tenha 37 anos.

“Ele ainda consegue fazer a diferença com a idade que tem. Temos de ter atenção. Mas, também temos centrais de qualidade que podem dar conta do recado. Vai ser uma final para a Bósnia e temos de estar preparados da melhor maneira”, referiu Leão, que tem 18 jogos e três golos por Portugal.

Portugal recebe no sábado a Bósnia-Herzegovina, no Estádio da Luz, em Lisboa, às 19:45, e ruma à Islândia para defrontar a seleção local três dias depois, no Estádio Laugardalsvöllur, em Reiquiavique, às 19:45 (horas de Lisboa).

No arranque da qualificação, nos dois jogos que marcaram a estreia absoluta de Martínez no comando da seleção nacional, Portugal bateu o Liechtenstein, por 4-0, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e foi ao Luxemburgo golear por 6-0.

A equipa das ‘quinas’ lidera o Grupo J com seis pontos, seguida da Eslováquia, que tem quatro, e de Bósnia e Islândia, ambos com três. O Luxemburgo, com apenas um ponto, e o Liechtenstein, sem pontos, ocupam o penúltimo e o último lugares, respetivamente.

Apenas os dois primeiros colocados do agrupamento se qualificam para a fase final do Euro2024, que vai decorrer na Alemanha.