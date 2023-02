Portugal e Roménia disputam hoje no Estádio do Restelo (15h00), a 3.ª e última jornada da fase de grupos do Rugby Europe Championship 2023 (REC), antiga Seis Nações “B”, a principal competição organizada pela federação europeia.

Em ano de estreia de um novo formato, alargado a oito equipas, divididas em dois grupos, numa fase inicial, seguindo-se as semifinais e final, as duas seleções estão empatadas na liderança do grupo B, com 10 pontos (duas vitórias com ponto de bónus cada) e já estão apuradas para as meias-finais do principal campeonato europeu de seleções (Torneio das Seis Nações é uma competição privada).

Terminar a fase de grupos no topo da classificação garante o estatuto de anfitriões nas meias-finais, agendada para 4 ou 5 de março, onde terão como adversário a Espanha, segundo classificado do Grupo A (a Geórgia ficou em primeiro). À seleção nacional basta um empate (vantagem no goal average). Aos romenos só a vitória interessa.

No histórico dos confrontos entre as Roménia (20.º ranking da World Rugby) e Portugal (18.º), duas seleções mundialistas (vão estar no campeonato do mundo de França) a estatística está quase totalmente inclinada para as cores do país do leste europeu. Em 28 partidas, iniciadas em 1967, os carvalhos venceram em 24 ocasiões, tendo vencido os dois últimos encontros do REC 2021-2022, torneio, então, bianual de qualificação para o Mundial de França 2023 (28-27 em Lisboa e 37-27 em Bucareste). Os lobos contabilizam quatro vitórias: 2003 (16-15), 2009 (22-21) e 2011 (24-17) e 2021 (22-11).

Nascidos em frança e portugueses. A mistura de sucesso dos lobos

Seguindo a ótica de rotação de utilização dos jogadores recrutados nos campeonatos profissionais franceses, os lusodescendentes Samuel Marques e Mike Tadjer, impedidos pelos clubes gauleses, ficam de fora deste duelo decisivo.

Em sentido contrário, Anthony Alves, Steevy Cerqueira, dois de seis lusodescendentes convocados, Raffaele Storti e Pedro Bettencourt, portugueses a jogarem em França, autorizados a representarem os lobos, entram nas contas do selecionador nacional português, Patrice Lagisquet. O capitão Tomás Appleton, lesionado, está fora das opções.

Nicolas Martins, outro lusodescendente, a quem o site da World Rugby “escolheu” como um dos cinco jogadores para estar debaixo de olho durante o Mundial França 2023, tem sido uma das apostas do selecionador nacional para esta competição europeia.

Antes do REC, Martins somava três internacionalizações. Hoje, é mais um nome a juntar a esta aposta da integração de jogadores com ascendência portuguesa numa seleção que mistura atletas a jogarem em Portugal, outros que passaram a representar emblemas franceses e os tais lusodescendentes.

Para a partida com a Roménia, dos 23 convocados, seis jogadores nasceram em França (surgem todos no XV inicial) e sete trocaram clubes portugueses pelos campeonatos profissionais franceses.