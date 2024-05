"O jogo é sempre difícil, contra qualquer equipa é assim, quanto mais com o FC Porto com mais um. Sabíamos que podia isto acontecer, expulsão e penálti, e foi por aí que se resolveu o jogo", disse o treinador, assumindo, ainda assim, que "mesmo com dez defendemos bem"

Quanto a uma balanço da época, Amorim diz que foi positivo e que esta derrota também ajudou o grupo, de certa forma.

"Torna-a numa boa época. Foi importante vivermos esta final, ainda para mais com estas incidências, para não nos esquecermos de onde viemos. Hoje foi assim, é menos uma taça mas a longo prazo vai ser muito melhor", disse.