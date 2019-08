No primeiro jogo da última fase preliminar desta competição, em Braga, na última quinta-feira, os minhotos venceram por 1-0, golo de Ricardo Horta.

“Na nossa cabeça o resultado está 0-0, este é um outro jogo, muito difícil. Sabemos a vantagem que temos, mas também o valor do adversário e o quanto é difícil jogar neste estádio perante estes adeptos. Estamos preparados, mas cientes daquilo que temos de fazer”, afirmou o técnico dos ‘arsenalistas’ na conferência de imprensa de antevisão da partida, antes do habitual treino de adaptação ao relvado do estádio do adversário.

Segundo Sá Pinto, fazer golos “é um objetivo: não sofrer novamente e marcar. Temos marcado sempre golos e vamos querer fazê-lo”, disse.

A luta com a Rússia pelo sexto lugar no ranking da UEFA também não foi esquecida pelo treinador português, sendo que, “primeiramente”, o forte desejo da qualificação é pelo clube, visto ser um objetivo assumido do Sporting de Braga.

“Como português que sou, queria muito ajudar o meu país. Adicionalmente, espero que dê os pontos que precisamos para colocar equipas de forma mais direta, não passar por este caminho e calendário tão difícil. Era importante para o país logicamente”, notou.

Sá Pinto considerou ainda que, para proteger as equipas portuguesas que participam em fases preliminares das competições europeias, seria “benéfico” adiar os seus jogos internos.

“Outros países fazem-no e, se pudéssemos ter outras condições para disputar estas competições, o Braga agradecia”, disse.

O central Pablo Santos e o extremo Murilo não viajaram para Moscovo devido a lesões, tal como Rui Fonte, titular em Barcelos, no domingo, diante do Gil Vicente, na terceira jornada do campeonato (1-1), este por não estar ainda inscrito visto tratar-se de uma contratação muito recente.

Sá Pinto disse ter três opções em quem “confia plenamente” para o lugar do central – Palhinha, Tormena e Lucas. “Preparámos sempre a melhor equipa para jogar, com as condicionantes e diferenças que existem de jogo para jogo. Vai entrar em campo a equipa que está mais preparada para começar este jogo”, frisou.

A passagem à fase de grupos garantirá ao Sporting de Braga 2,92 milhões de euros, que se somarão aos 280 mil euros já ganhos por ter ultrapassado a terceira pré-eliminatória.

Sporting de Braga e Spartak de Moscovo defrontam-se a partir das 18:15 de quinta-feira, na segunda mão do ‘play-off’ da Liga Europa, no Otkrytie Arena, em Moscovo, jogo que será arbitrado pelo italiano Davide Massa.