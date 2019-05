“Amanhã [quarta-feira] jogaremos a final da Liga Europa e se pudermos ganhar a final a temporada seria maravilhosa”, afirmou o técnico italiano, em conferência de imprensa.

Contudo, na conversa com os jornalistas no Estádio Olímpico de Baku, palco da final, falou-se mais das individualidades da equipa, que terminou a temporada na ‘Premier League’ no terceiro lugar.

Numa altura em que se fala muito da saída do internacional belga Éden Hazard do clube, o treinador já havia expressado a intenção de continuar a contar com o jogador, mas, hoje, preferiu enaltecer que o avançado “deve tornar-se no melhor jogador da Europa”.

“Neste momento, Éden é um dos jogadores mais importantes da Europa, do Mundo. Creio que pode melhorar e deve tentar tornar-se no melhor jogador da Europa”, sublinhou.