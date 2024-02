“Não é que tenham perdido o jogo, simplesmente não se disputou e agora têm de encontrar uma nova data, num calendário complicado. Não é fácil, porque temos muitos jogos com a Liga Europa, assim como o Sporting, o problema é esse. Mas, no final, não será decisivo”, concluiu Roger Schmidt, em conferência de imprensa, no Seixal.

Antes, o técnico já tinha lembrado que “podia ter acontecido” o mesmo no jogo do Benfica, frente ao Gil Vicente, e assegurou que, nesse caso, “aceitaria”, uma vez que a sua “experiência como treinador” lhe diz que não deve “gastar demasiada energia com coisas que não se podem mudar”.

“Se o nosso jogo não se tivesse disputado, não estaríamos contentes, mas aceitaríamos, porque tens de jogar noutro dia”, resumiu o técnico alemão, durante a antevisão da visita ao Vizela, a contar para a Taça de Portugal.

Ainda a propósito do calendário, o técnico desvalorizou a sobrecarga de jogos que se aproxima e que começa já na quarta-feira, com a primeira viagem ao Minho, para os quartos de final da prova ‘rainha’, antes da visita ao Vitória de Guimarães, para a I Liga, no domingo, numa cadência semelhante à que vai começar a encontrar nas competições europeias.

“Se não temos muito tempo, como dois dias entre jogos, isso é algo a que temos de nos habituar, porque este é o calendário da Liga Europa. É um calendário de quinta-feira e domingo e que esperamos jogar durante muito tempo nesta temporada”, apontou.

Por fim, e referindo-se ao encontro de quinta-feira, Schmidt desvalorizou o facto de o Vizela seguir em último lugar no campeonato e assegurou que a sua equipa prepara todos os jogos “de forma muito séria”.

“Não penso na I Liga quando penso neste jogo, mas sim nos quartos de final da Taça de Portugal. Todas as equipas que ainda estão na competição investiram muito para chegar a esta fase da prova e vão dar tudo. Eles vão dar tudo nestes 90 ou 120 minutos e nós também”, advertiu.

O Benfica visita o Vizela na quinta-feira, em encontro dos quartos de final da Taça de Portugal de futebol, com início previsto para as 20:45, no Estádio do Futebol Clube de Vizela, e arbitragem de Hélder Carvalho (AF Santarém).

Para chegar a esta fase da competição, a equipa orientada por Roger Schmidt afastou o Lusitânia dos Açores (4-1, fora), do Campeonato de Portugal, o Famalicão (2-0, casa) e o Sporting de Braga (3-2, casa), ambas da I Liga.

Já o Vizela eliminou o Atlético (1-0, fora), da Liga 3, o Estrela da Amadora (casa, 2-1 após prolongamento) e o Arouca (1-0, casa), ambos do principal escalão nacional.

Na I Liga, os ‘encarnados’ lideram com 51 pontos, mas mais um jogo do que o Sporting (49), enquanto o Vizela é último classificado, com apenas 13 pontos em 20 partidas disputadas.