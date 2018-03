A seleção portuguesa de futebol de sub-16 garantiu hoje a presença na final do Torneio Internacional de Montaigu, ao vencer a congénere argentina por 2-0, na segunda jornada do Grupo A.

Os dois golos da seleção lusa, que ainda desconhece o adversário na final, foram marcados por Henrique Pereira, aos 25 e 77 minutos.

Com este triunfo, que se soma a outro na primeira jornada sobre a seleção anfitriã, a França, por 3-1, a equipa das ‘quinas’ qualificou-se para a final, apesar de ainda ter por cumprir um jogo do Grupo A, frente ao Haiti, no sábado, a partir das 17:00.

No final da partida, o selecionador Emílio Peixe considerou que a vitória lusa foi alcançada contra um adversário “muito forte” e revelou a sua satisfação por perceber que Portugal “melhorou em relação ao jogo inaugural, com a França, em termos de organização e qualidade de jogo”.

No outro jogo do Grupo A, a França goleou hoje o Haiti por 8-1.