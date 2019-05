Sérgio Conceição abordou ainda a ausência do médio mexicano Herrera do lote dos convocados, devido a castigo.

"Os jogadores são todos diferentes. Naquilo que é a nossa dinâmica, ele tem jogado muitas vezes. Não estando ele, estará outro jogador, se calhar mudando um pouco essa dinâmica. Nunca me queixei de ausências, nunca me viram queixar por o nosso melhor marcador do ano passado não estar durante quase toda a época. Vamos tentar dar uma resposta positiva", explicou.

À margem do jogo, Sérgio Conceição falou da situação que aconteceu no final do encontro com o Desportivo das Aves, na jornada anterior, em que o plantel portista não celebrou com os adeptos a vitória, o que levou algumas centenas de pessoas a ficarem nas bancadas até o grupo se deslocar novamente ao relvado.

"Não é só o Sérgio Conceição que não gosta de perder. Na minha opinião foi uma reconciliação de posições. As pessoas sabem que os adeptos não gostam de perder e nós também não. A forma como se manifestam é que se pode julgar. Já disse que não gostei do que aconteceu no final do jogo com o Rio Ave. O importante era tirar dessa situação um compromisso. E foi isso que aconteceu. O compromisso de os adeptos apoiarem, como sempre, e de nós darmos tudo, como sempre. O resto é tudo treta", assinalou.

O treinador portista foi ainda questionado sobre a possibilidade de estar insatisfeito com o desempenho da equipa esta época e garantiu que "só estaria se fosse estúpido", lembrando o percurso que já fizeram esta época.

Sérgio Conceição, que se manifestou satisfeito com a época realizada pelo FC Porto, foi ainda questionado sobre se tem vontade de sair do clube no final da época: "Fala-se de muita coisa. E a melhor coisa é não abrir a boca. No final da época falaremos. Fica a promessa", afirmou.

O FC Porto, segundo classificado, desloca-se no domingo à Madeira para defrontar o Nacional, 17.º colocado, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga de futebol , com início às 17:30 horas,