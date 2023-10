“Estou atento, mas não me cabe comentar essas palavras de um potencial candidato ou candidato… não sei ainda. Não o devo fazer. Agora, como grande portista que o André é, respeito as suas opiniões. É um homem que fez história no FC Porto. Por isso, li parte da entrevista, na qual veio meter cá para fora um tema que não é tema, que é a situação da renovação. O André saberá melhor do que ninguém que não poderemos desviar o nosso foco daquilo que é mais importante, que é o próximo jogo”, vincou, durante a conferência de imprensa de projeção ao jogo em Vizela, no domingo, da nona ronda do campeonato.

Em entrevista concedida ao semanário Expresso, André Villas-Boas admitiu concorrer às eleições do clube em 2024 e falou de uma “relação tão amorosa” entre Sérgio Conceição e o presidente Jorge Nuno Pinto da Costa para considerar “muito estranho que ainda não tenha havido espaço para uma renovação” com o ex-futebolista internacional português.

“Falámos da situação da renovação, mas não irei comentar palavras de candidatos ou de potenciais candidatos. Não me cabe comentar isso. Se o balneário vai estar blindado a situações externas? Somos atacados de todas as formas e aqui não é o caso”, analisou.

Recordista de jogos, vitórias e troféus no comando dos ‘azuis e brancos’, que já orienta desde a época 2017/18, Sérgio Conceição, de 48 anos, tem contrato até junho de 2024.

O FC Porto, terceiro classificado, com 19 pontos, a três do líder isolado Sporting, visita o Vizela, 15.º, com seis, no domingo, a partir das 20:30, no Estádio do FC Vizela, em duelo da nona ronda da I Liga, que será arbitrado por Manuel Oliveira, da associação do Porto.