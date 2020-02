"Em termos estratégicos, não muda nada. Observámos aquilo que é o estado da equipa, nos diferentes parâmetros, e vamos escolher o melhor ‘onze’ para ganhar. Olhamos para o momento atual do FC Porto com o único pensamento de ganhar o próximo jogo”, garantiu Sérgio Conceição, em conferência de imprensa.

O técnico dos ‘dragões' elogiou as qualidades defensivas do adversário, não obstante disputar o escalão secundário, e abordou ainda a goleada no Bonfim, onde os portistas venceram o Vitória de Setúbal, por 4-0, na 19.ª jornada da I Liga.

“No último jogo, foi pouco realçado o que fizemos: para a crítica houve muito demérito do Vitória de Setúbal, mas eu acho que houve muito mérito do FC Porto", referiu o treinador da equipa portuense, segunda classificada do campeonato, a sete pontos do líder Benfica.

Sobre a formação comandada por Rui Borges, Sérgio Conceição apontou muitas qualidades, sobretudo no setor defensivo, e realçou a importância da prova para o FC Porto.

"É um jogo importante, uma meia-final da Taça, contra uma equipa que tem feito um trajeto interessante no campeonato e muito interessante na taça. Salvo erro, é a quinta melhor defesa no campeonato e na Taça só sofreu um golo, contra equipas da mesma valia. Queremos fazer um bom jogo e ganhar. É um jogo importante, uma meia-final da Taça e damos valor a todas as competições, como tem acontecido desde que estou aqui. Esta é uma competição importante para nós", reforçou.

Sérgio Conceição recusou abordar já o jogo com o Benfica, próximo adversário na I Liga, que se deverá revelar muito importante na luta pelo título, colocando todas atenções no duelo com o Académico de Viseu.