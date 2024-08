"À esquerda está Sara Errani, que é a chefe, ela faz tudo: lava os talheres, cozinha, limpa o chão", um comentarista desportivo disse na rádio.

As palavras, seguidas de risadas, foram proferidas esta terça-feira durante uma partida de duplas entre as francesas Caroline Garcia e Diane Parry e as italianas Sara Errani e Jasmine Paolini.

"Lembramos que palavras sexistas e misóginas não têm lugar numa competição internacional", escreveram o Sindicato dos Jornalistas Desportivos da França (UJSF) e a Associação Francesa de Mulheres Jornalistas Desportivas (FJS), num comunicado conjunto na noite de quarta-feira.

"Estas palavras inaceitáveis não correspondem nem aos valores do desporto nem aos da RMC. Nós condenamo-las e serão sancionadas", disse a direção da rede à AFP, sem especificar a natureza das sanções.

As duas associações de jornalistas também elogiaram "a decisão dos responsáveis pela Eurosport no Reino Unido de suspender um comentador por palavras sexistas".

"Bem, as mulheres estão a terminar. Sabe como são as mulheres... estão à espera que o tempo passe, maquilhando-se", declarou o comentador durante as provas de natação no sábado.

"O comentador Bob Ballard fez um comentário inadequado (...) foi afastado da nossa equipa de comentaristas imediatamente", reagiu a Eurosport num comunicado no domingo.