“Fiquei surpreendido pelo Silas. Conheço o seu trabalho, sei o que pretende e não lhe foram dadas as condições devidas. Já o Keizer foi uma decisão do presidente, que não me surpreendeu, já se previa que fosse acontecer”, afirmou o antigo jogador dos ‘leões’ à margem da Soccerex, em Oeiras.

O ex-futebolista disse ainda que ao técnico holandês faltou “um pouco de paixão”, “vibrar um pouco mais” e considerou que um dos problemas foi que “o Sporting não pode dar o tempo necessário para que se possa falhar”.

Já sobre uma das mais recentes contratações do emblema de Alvalade, o espanhol Jesé, Simão Sabrosa disse estar “expectante” pelas prestações do avançado e considerou que o jogador tem de ser o primeiro a querer reabilitar-se, lembrando o caso de Taarabt, no Benfica, como um exemplo que o ex-Real Madrid deve seguir.

“Ele vai ter que mudar. O Taarabt, por exemplo, teve uma segunda oportunidade. Ele tem de querer acordar. Vai ter a oportunidade e vai ter de querer limpar a sua imagem. Nesta fase, o mais importante é jogar e fazer uma vida fora dos campos que lhe permita estar a bom nível e jogar novamente ao nível a que já esteve”, terminou o extremo, que em Espanha vestiu a camisola do Barcelona e do Atlético Madrid.

A Soccerex, evento que junta ex-jogadores, dirigentes e outros agentes para debater a indústria do futebol, decorreu em Portugal entre quinta-feira e hoje, tendo passado por Oeiras personalidades como o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, o presidente da Liga espanhola, Javier Tebas, o antigo selecionador de França Gerard Houlier e os ex-futebolistas Christian Karembeu e Deco, entre outros.

Esta fóruns da Soccerex são organizados desde 1995, tendo já passado por 19 cidades e 13 países diferentes. Este ano, a organização fez uma aposta em "mercados emergentes no futebol" e já passou também pela China, em maio, marcando ainda presença nos Estados Unidos, em novembro. A realização da Soccerex na Europa cabe pela primeira vez a Portugal, com Oeiras a acolher mais de 60 oradores no ciclo de dois dias de conferências.