Um dia depois de os ‘azuis e brancos’ baterem o Paços de Ferreira (2-0) no Dragão, é a vez dos minhotos entrarem em campo para tentarem recolocar-se no lugar em que começaram a ronda.

Os minhotos estão pressionados também pela vitória dos restantes rivais, do líder Sporting, com o Tondela (1-0), ao Benfica, com o Boavista (2-0), precisando de vencer para continuarem a nove pontos dos ‘leões’, por um lado, e de manter as ‘águias’ a quatro pontos, por outro.

Do outro lado deste dérbi minhoto estará o Famalicão que vem de uma derrota pesada, por 3-0 com o Boavista, que pôs fim a três jogos seguidos a pontuar, estreando um novo técnico ao comando, Ivo Vieira.

Agora, os famalicenses estão no 17.º e penúltimo lugar do campeonato, com 19 pontos, os mesmos do lanterna-vermelha Farense, após Gil Vicente e Marítimo vencerem nesta ronda e ‘escaparem’ da zona de descida.

A jornada começou com a vitória dos maritimistas no dérbi da Madeira, em casa do Nacional (2-1), enquanto o Gil Vicente foi a casa do Vitória de Guimarães vencer por 4-2, no outro jogo entre equipas do Minho desta ronda.