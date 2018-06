Em plena crise diretiva, o presidente do Sporting anunciou a contratação do lateral Bruno Gaspar, que se junta a Marcelo e Raphinha, reforços anunciados antes do início do “furacão” que tem varrido o clube.

O eventual regresso do internacional português, poderá garantir ao novo técnico uma defesa experiente, já que o uruguaio Coates, a disputar o Mundial2018 – tal como o avançado argentino Acuña -, e o francês Mathieu, se mantiveram no plantel.

O Sporting da época 2018/2019 será, seguramente, muito diferente da equipa tipo da temporada passada, com as saídas dos titulares Rui Patrício, William, Gelson, Bruno Fernandes, Battaglia e Bas Dost, aos quais se juntaram Podence, Rafael Leão e Ruben Ribeiro.

As rescisões alegando justa causa de nove jogadores do plantel, dos quais seis habituais titulares, lançam muitas incertezas sobre o plantel, agora às ordens do sérvio Sinisa Mihajlovic, que hoje arrancou para a nova época, com a realização de exames médicos.

Sinisa Mihajlovic, que chega ao Sporting depois de ter passado pelos italianos do Torino, contará na equipa técnica com os treinadores de guarda-redes Nélson e Tiago Ferreira, que se mantêm no clube.

O departamento médico dos ‘leões’ que era liderado por Frederico Varandas, um dos primeiros a deixar o clube depois das agressões a jogadores e equipa técnica na Academia, em Alcochete, será chefiado por Jorge Pimenta.

O Sporting viverá no sábado um dia crucial para a sua história, com uma Assembleia Geral na qual será votada a destituição do presidente Bruno de Carvalho, figura central de uma crise que teve origem na perda do segundo lugar do campeonato, na última jornada, para o Benfica, e acentuou-se em 15 de maio, quando cerca de 40 pessoas encapuzadas invadiram a Academia do Sporting, em Alcochete, e agrediram alguns futebolistas e elementos da equipa técnica.

Na sequência destes incidentes, um total de nove futebolistas rescindiram alegando justa causa, e o treinador Jorge Jesus, deixou o clube por mútuo acordo e com uma clausula de confidencialidade.

- Plantel provisório do Sporting:

- Guarda-redes: Max e Salin.

- Defesas: Piccini, Ristovsky, Bruno Gaspar (ex-Fiorentina, Ita), Lumor, Jefferson (ex-Sporting Braga), Jonathan, Coates, Marcelo (ex-Rio Ave), André Pinto e Mathieu.

- Médios: Petrovic, Misic, Palhinha, Battaglia, Wendel, Francisco Geraldes, Bruno César, Ryan Gauld e Matheus Oliveira

- Avançados: Raphinha (ex-Vitória Guimarães), Matheus Pereira, Acuña, Montero, Mané e Doumbia.

Regressam após empréstimo: Jefferson, Francisco Geraldes, Matheus Oliveira, Matheus Pereira e Carlos Mané.

Saíram: Rui Patrício, William Carvalho, Gelson Martins, Bruno Fernandes, Bruno Ribeiro, Rafael Leão, Bas Dost, Podence, Battaglia e Fábio Coentrão.