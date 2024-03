A procura pelos títulos “Sporting SAD 2024-2027”, com prazo de três anos e oito meses e taxa anual de 5,75%, superou a oferta disponível em 1,33 vezes, numa operação que integrou uma oferta pública de subscrição, a par de uma oferta de troca de dívida.

“Quero agradecer aos investidores pela confiança que depositaram em nós. Quem estava connosco, muitos quiseram manter-se, e muitos mais se juntaram”, destacou Francisco Salgado Zenha, administrador da SAD ‘leonina’, durante a sessão especial que decorreu na Euronext Lisbooa, gestora da bolsa portuguesa.

No total, foram 4.242 investidores a participar em ambas as vertentes da operação, com mais de metade a investir entre os 2.505 euros e os 5.000 euros.

O montante inicial de 30 milhões de euros da oferta foi atingido logo ao segundo dia da operação (12 de março), e, depois de o valor global ser aumentado para 50 milhões de euros (movimento já previsto e comunicado ao mercado em 20 de março), o empréstimo obrigacionista foi concluído com uma procura válida total de 66,4 milhões de euros.

A procura pela oferta de subscrição de novos papéis alcançou 41,6 milhões de euros (para os 30 milhões de euros disponíveis), enquanto a procura da oferta de troca atingiu os 24,8 milhões de euros (para 20 milhões de euros).

A taxa de juro fixa bruta anual de 5,75% oferecida nesta emissão é superior à da operação realizada em dezembro de 2021, denominada “Sporting SAD 2021-2024”, que oferece 5,25%, e sobre a qual incidiu a oferta de troca proposta pela SAD liderada por Frederico Varandas.

Já o montante mínimo de subscrição era de 500 títulos, correspondentes a 2.500 euros, numa operação que foi coordenada pelo Haitong Bank.