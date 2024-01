“A forma mais fácil de integrá-lo é sempre estar muito perto da equipa, por isso está na convocatória para amanhã [quarta-feira]. Sabemos que não pode jogar de início, nem muitos minutos, mas é bom para ele estar com a equipa e veremos como corre o jogo e se pode ter alguns minutos”, adiantou o técnico, em conferência de imprensa, no Seixal.

Contratado ao Santos, o brasileiro vinha de “quatro semanas sem treinar”, mas deixou “uma boa impressão” ao treinador nos primeiros três dias de trabalho junto da sua nova equipa, pelo que o plano de Schmidt é começar desde já a dar-lhe o máximo de tempo de jogo possível.

“Essa será a nossa abordagem durante as próximas duas semanas. Dar-lhe muito treino, também muito trabalho individual para recuperar a condição física e também dar-lhe o máximo de minutos com a equipa, se for possível”, revelou o alemão.

A primeira oportunidade para o reforço dos ‘encarnados’ mostrar-se aos adeptos e à equipa técnica depende, portanto, da forma como correr o encontro dos oitavos de final da Taça de Portugal frente a um adversário que eliminou o Benfica na época passada.

O Benfica já venceu os minhotos nesta época, por 1-0, em encontro da I Liga portuguesa, mas Schmidt lembrou os jogos da Taça são sempre “especiais”, porque “uma das equipas vai ficar de fora” e frisou que cada encontro é novo começo.

“Não vamos perder porque perdemos no ano passado e não vamos ganhar porque ganhámos há duas semanas. É sempre um jogo novo. Amanhã [quarta-feira] começa tudo a zero e se queremos qualificar-nos para a próxima eliminatória temos de o merecer com um bom jogo”, apontou.

Sobre as ausências por lesão, o técnico admitiu não estar “100% certo” sobre o tempo que ainda vai demorar para recuperar Juan Bernat, mas revelou confiança em relação aos restantes três jogadores entregues aos cuidados do departamento médico.

“Estou muito otimista em relação ao David Neres e ao Alex Bah para que possam regressar dentro de duas ou três semanas já aptos para serem opção para a equipa e o Casper [Tengstedt] talvez no final do mês”, revelou.

O Benfica recebe o Sporting de Braga na quarta-feira, em partida dos oitavos de final da Taça de Portugal de futebol com início previsto para as 20:45, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de Nuno Almeida (AF Algarve).

Para chegar a esta fase da competição, a equipa orientada por Roger Schmidt, que ocupa o segundo lugar da I Liga, afastou o Lusitânia dos Açores (4-1, fora), do Campeonato de Portugal, na terceira eliminatória, e o Famalicão (2-0, em casa), da I Liga, na ronda seguinte.

Já o Sporting de Braga, que no campeonato segue em quarto lugar, a seis pontos dos ‘encarnados’, deixou pelo caminho o Rebordosa (2-0, fora), do Campeonato de Portugal, na terceira eliminatória, e o Portimonense (4-1, fora), do primeiro escalão, na quarta ronda da competição.