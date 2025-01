“Espero um jogo com muitas dificuldades. É normal os pontos serem mais ‘caros’ nesta segunda volta do campeonato. As equipas vão evoluindo e este Estoril está no melhor momento da época. Nos últimos quatro jogos teve 10 golos marcado. É um registo impressionante”, analisou o treinador dos gilistas

Bruno Pinheiro destacou a “muita qualidade individual no meio-campo” dos ‘canarinhos’, e apesar de lamentar “o pouco tempo para preparar este desafio”, garantiu um Gil Vicente “preparado para conseguir ficar com os três pontos”.

“Esperamos um adversário muito pressionante, que vai tentar impor o seu jogo com bola”, completou o treinador.

Os ‘galos’ vêm de uma derrota [1-0] na última jornada, na casa do AVS, depois de na jornada anterior terem vencido o FC Porto [3-1], algo que o técnico não relevou.

“A equipa não se deslumbrou. Foi um jogo atípico. Em Vila das Aves tivemos um canto contra e sofremos um golo. Mas tivemos a partida sempre controlada, perante um adversário que se fechou imenso e que nos dificultou a vida. Foi um jogo de sentido único, não foi desleixo dos jogadores”, analisou.

O treinador do Gil Vicente apontou que os reforços João Marques e Sérgio Bermejo farão parte da convocatória para este desafio, mas revelou que Carlos Eduardo, outros do reforços, ainda não será opção para o desafio, tal como o lesionado Yaya Sithole.

O Gil Vicente, 11.º classificado, com 22 pontos, recebe este sábado o Estoril Praia, oitavo com 24, numa partida agendada para as 18h00, com arbitragem de Iancu Vasilica, da Associação de Futebol de Vila Real.