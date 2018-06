No final do jogo, a que assistiu no Terreiro do Paço, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa declarou aos jornalistas que "um empate assim tem um sabor a vitória" e destacou a prestação de Cristiano Ronaldo, que marcou os três golos da seleção portuguesa: "ter o melhor do mundo fez a diferença".

"Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo, foi três vezes o melhor. Ao virarmos esse resultado no fim do jogo, dá uma confiança enorme para Moscovo, onde lá estarei", disse.

No seu entender, Cristiano Ronaldo "conseguiu um milagre que é um milagre muito motivador para o resto do campeonato".

Questionado sobre o que dirá à equipa antes desse jogo em Moscovo contra Marrocos, no dia 20, o chefe de Estado adiantou: "quando chegar lá eu vou dizer que, tendo empatado com a Espanha, que é uma das grandes equipas, temos todas as condições para poder ir até ao fim. Todas as condições".

"Se jogarmos acima um pouco daquilo que jogámos e com o Ronaldo a jogar tão bem como está a jogar, nós podemos ir, porventura, até onde não imaginaríamos", sustentou.

Marcelo Rebelo de Sousa assistiu ao Portugal-Espanha numa tribuna montada no Terreiro do Paço, tendo ao seu lado direito o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, e à esquerda o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, e quando se ouviu o apito final celebrou cerrando os punhos e batendo palmas.

Embora desejando a vitória de Portugal, o Presidente da República tinha apostado num empate com Espanha, 0-0 ou 1-1, e depois de sofrer com a seleção portuguesa a perder, congratulou-se com o resultado: "Um empate assim tem um sabor a vitória".

"Para o moral da equipa é muito importante, porque estar a perder depois de ter estado a ganhar duas vezes e dar a volta dá uma grande confiança para os jogos seguintes", argumentou.