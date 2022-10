"Se estás aqui feliz ou satisfeito ao ficar no banco, não é neste clube que deves estar, particularmente no caso de Cristiano", explicou Ten Hag, antes do jogo dos 'Red Devils' na Liga Europa contra o Omonia Nicosia, do Chipre.

"Ele é muito competitivo, como todos sabemos. Não fica contente, evidentemente, quando não joga", reconheceu Ten Hag.

"Mas como disse, e devo repetir, ele treina bem, está de bom humor, está motivado e dá-se ao máximo. É só o que se espera dele", completou o treinador, que contra o Omonia pode colocar Ronaldo como titular pela quarta vez na temporada.

O avançado de 37 anos, que tentou deixar o United durante a pré-temporada, assistiu do banco a derrota humilhante frente aos rivais do Manchester City por 6-3 no último domingo, na Premier League.

Para o compromisso no Chipre, os 'Red Devils', que estão em terceiro no Grupo E da Liga Europa com uma derrota contra a Real Sociedad e uma vitória sobre o Sheriff Tiraspol, deverão jogar sem os centrais Harry Maguire e Raphael Varane.