Sem papas na língua e sem olhar a mediatismos, Ten Hag, treinador do Manchester United, criticou esta quarta-feira a atitude de Cristiano Ronaldo, e alguns dos seus colegas de equipa, que abandonaram Old Trafford antes do particular com o Rayo Vallecano chegar ao fim, no último domingo.

CR7, recorde-se, esteve algumas semanas ausente dos treinos dos red devils, tendo regressado apenas na semana passada aos treinos com o grupo. Foi convocado para o particular com a equipa espanhola, tendo mesmo iniciado o jogo de início, mas acabou por abandonar a Catedral dos Sonhos antes do embate terminar.

"Não ignorei essa atitude, é inaceitável, para todos. Digo aos jogadores que isto é inaceitável, pois somos uma equipa e ficamos juntos até ao fim", afirmou Ten Hag à Viaplay.