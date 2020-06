O ténis entrou esta segunda-feira, dia 1 de junho, na fase 4 do plano de retoma da atividade. Com a pandemia do novo coronavírus a “fechar” a modalidade desde meados de março, o processo de abertura faseada permite, a partir de hoje, a “utilização de campos de ténis (totalmente fechados) a jogadores ou praticantes federados" e a abertura de aulas de grupo sem a limitação de cinco jogadores. A partir de 8 de junho, estão autorizadas as competições nacionais.

“Pela dinâmica do jogo, o ténis, como o golfe, seria uma das primeiras modalidades a recomeçar”, reconhece Vasco Costa, presidente da Federação Portuguesa de Ténis (FPT), em conversa com o SAPO24. Os 43 atletas de Alto Rendimento foram os primeiros a entrar nos courts, ao ar livre, a 22 de abril, seguindo-se o treino até quatro jogadores (4 de maio), também ao ar livre, e a utilização de campos cobertos (18 de maio), debaixo das regras impostas pela Direção-Geral da Saúde, como por exemplo, a não partilha de bolas e a proibição de utilização de balneários.

Se numa primeira fase, a FPT disponibilizou um pacote de ajudas de 500 mil euros “às associações regionais, que, por sua vez, disponibilizaram aos clubes” apoios que se estenderam a jogadores, treinadores e árbitros, agora a organização aponta baterias à competição.

“A ideia é regressar logo que possível à competição, que em Portugal será antes de várias provas internacionais”, antecipa Vasco Costa. Deixa, assim, no ar a realização de “eventos com prize-money para dar ritmo aos atletas de Alto Rendimento e aos melhores tenistas nacionais”. Estes torneios antecedem as provas internacionais (fase 5), que deverão ocorrer assim que os jogadores possam viajar. “Um torneio de alto nível recebe jogadores de 40 a 50 países”, frisa.

Depois da suspensão dos torneios femininos ITF de Oeiras, Montemor e Amarante, em virtude da COVID-19, Vasco Costa sustenta que “a ideia é fazer torneios intermédios ITF masculino e feminino”, com uma maior aposta no feminino. “Queremos que o torneio das Caldas da Rainha (prize-money de 60 mil euros) cresça”, exemplifica.