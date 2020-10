O defesa português Tomás Esteves vai jogar no Reading, da segunda divisão inglesa de futebol, por empréstimo do FC Porto, anunciou hoje o emblema líder do 'Championship'.

"Estamos satisfeitos por anunciar que o lateral de 18 anos Tomás Esteves junta-se aos 'royals' num empréstimo de uma época do FC Porto. Bem-vindo ao Reading", escreveu, na rede social Twitter, o clube inglês. Esteves junta-se a Alfa Semedo, que este ano saiu do Benfica, e a Lucas João no contingente luso na equipa. É o segundo negócio entre as duas partes neste defeso, depois de os 'dragões' terem contratado o avançado Danny Loader aos 'royals', que lideram a segunda liga inglesa com 12 pontos, os mesmos do Bristol. Vencedor da Youth League com os 'azuis e brancos', o lateral jogou depois na equipa B, na II Liga, e fez três jogos pela formação principal em 2019/20, dois na I Liga, sagrando-se campeão nacional. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram