A retoma do ténis acontece na cidade italiana, onde se disputará o primeiro torneio da WTA após a paragem da competição, ainda que no sábado tenha sido anunciado que uma jogadora do circuito feminino testou positivo à covid-19 e foi retirada do torneio transalpino.

A WTA não divulgou a identidade da jogadora infetada, mas garantiu que a realização da prova em terra batida não está em causa.

Se o circuito feminino é retomado hoje, o masculino (ATP) apenas regressará próximo do final do mês, em 22 de agosto, com a realização do Masters1000 Cincinnati, que serve de preparação para o US Open, o segundo ‘major’ da temporada e que será disputado entre 31 de agosto e 13 de setembro.

Inicialmente, o primeiro torneio masculino a ser realizado seria o de Washington, a partir de 14 de agosto, mas há duas semanas acabou por ser cancelado, face à pandemia.