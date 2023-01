Com o mercado de transferências ainda aberto até ao início da próxima semana e com o plantel do Casa Pia a ter operado movimentações no seu plantel, tanto ao nível das entradas como das saídas nas últimas semanas, Filipe Martins considera que as novidades relativas a possíveis contratações ou vendas de jogadores não devem interferir no foco do grupo.

“Neste momento só existe uma novidade, que é o Beni, que foi ontem (sexta-feira) apresentado. Como é óbvio, não vamos escamotear que se têm falado de outros nomes, mas não vou falar de jogadores enquanto não estiverem apresentados oficialmente”, vincou o técnico dos ‘gansos’.

Filipe Martins não afastou, ainda assim, a possibilidade de o Casa Pia ainda vir a registar saídas. “Se perdermos algum jogador é seguramente porque é algo muito bom para o clube como também muito bom para o jogador, portanto, se acontecer, esse jogador vai levar um abraço da minha parte e vou desejar-lhe boa sorte. Fizemos um balanço com todos os jogadores — e ainda estamos a fazê-lo”, assegurou, preparado para a eventualidade de ainda perder opções.

O encerramento do mercado está próximo, mas a prioridade para o Casa Pia e o seu treinador prende-se com o Santa Clara, adversário que visitará o Estádio Nacional, casa ‘emprestada’ do conjunto lisboeta, e que merece o maior respeito por parte de Filipe Martins.

“Neste campeonato, não há resultados expectáveis, porque todas são equipas com muita qualidade, seja ela qual for. Não vale a pena entrarem por esse diapasão, de crises, aqui não há crises, como também não há euforia. Aqui há uma ordem de trabalhos, que é dia a dia e isso não vai mudar, nem mesmo que percamos o próximo jogo. Aqui não abanamos nem andamos em ‘montanhas-russas'”, assegurou Filipe Martins sobre o momento menos positivo da equipa.

O Casa Pia não venceu as duas últimas partidas que disputou e é por isso com o objetivo de evitar igualar a série menos positiva de toda a temporada, que se cifra em três jogos sem somar vitórias, que o clube lisboeta aborda a receção ao Santa Clara, da 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, marcada para as 15:30 de domingo, no Estádio Nacional, em Oeiras, com arbitragem de Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto.