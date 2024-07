Embora sem avançar o clube para o qual vai rumar o jogador de 24 anos, o técnico vitoriano assumiu que o internacional luso vai falhar o embate da segunda mão da segunda pré–eliminatória Liga Europa, diante do Floriana, marcado para as 20:15 de quinta–feira, e está prestes a “dar um passo na carreira”, na sequência das informações que o associam a uma transferência para o Nottingham Forest, formação do principal campeonato inglês que é liderada por Nuno Espírito Santo.

“É um jogador diferenciado, especial, para os adeptos, para a equipa, para os colegas. Temos de saber viver com isso. Estou feliz por ele. É um passo que dá na carreira dele, que ambicionava. Merece. (…) Seguirá o caminho dele e nós o nosso. Jogaremos com 11 jogadores. Estou tranquilo”, realçou, na antevisão ao encontro com os malteses.

Apesar de reconhecer que não gostaria de ver o extremo sair, Rui Borges admite que “o futebol é negócio” e que a alinhavada transferência premeia um atleta que o surpreendeu no primeiro dia de trabalho da presente temporada, pela capacidade de trabalho exibida.

“Não o conhecia. Trabalhando com ele ao fim de um dia, percebe-se o porquê de ter sucesso: o caráter, a personalidade e a forma como se entrega ao trabalho. Não tenho dúvidas de que terá sucesso”, vincou.

Também presente na conferência de imprensa de antevisão à receção aos malteses, o lateral esquerdo João Mendes lembrou que os jogadores estão sempre sujeitos a entradas e saídas enquanto o mercado de transferências está aberto e realçou que o atacante natural de Gondomar está prestes a dar “um passo importante” na carreira.

Autor do golo com que os minhotos derrotaram o Floriana (1–0), em 25 de julho, na primeira mão da eliminatória em curso, Jota Silva está prestes a encerrar um ciclo de pouco mais de dois anos ao serviço do Vitória, com um registo de quatro golos e quatro assistências em 40 partidas na época 2022/23 e de 15 golos e sete assistências em 42 desafios em 2023/24.

Utilizado pela seleção portuguesa na goleada imposta à Suécia em Guimarães, por 5–0, em 21 de março de 2024, e na derrota com a Eslovénia, em Liubliana, por 2–0, em 26 de março, o extremo representou ainda Sousense, emblema onde cumpriu a formação, a par do Paços de Ferreira, Sporting de Espinho, Leixões e Casa Pia.

Rui Borges frisou ainda que “nunca se vai queixar da falta de soluções no plantel” e recusou aprofundar a análise sobre o brasileiro Gustavo da Silva, atacante de 25 anos associado aos vimaranenses, depois de uma época em que contribuiu com 15 golos e 12 assistências para o regresso do Nacional à I Liga.