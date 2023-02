"É com profundo pesar que recebemos a notícia da morte do Christian Atsu, um dos nossos campeões de 2013. Que descanse em paz", publicou o FC Porto nas suas redes oficiais.

Dado como desaparecido desde o sismo de 6 de fevereiro, o corpo do jogador ganês foi encontrado nos escombros do apartamento de luxo onde vivia, em Antakya, na Turquia.

"À família e amigos, enviamos as mais sentidas condolências, mensagem que estendemos a todas as vítimas do sismo da Turquia e Síria", termina a nota dos dragões.

Tendo feito parte da formação no FC Porto, Atsu esteve ligado à equipa principal portista de 2011 a 2013, tendo a primeira época sido passada em Vila do Conde, num empréstimo ao Rio Ave. O ganês conquistou com os dragões um campeonato e uma Supertaça.

Do Porto foi para Londres, contratado pelo Chelsea, mas foi vítima da política de contratações errática dos Blues: não fez nenhum jogo oficial pela equipa londrina, somando empréstimos ao Vitesse, Everton, Bournemouth, Málaga e Newcastle.

Foi com estes últimos que conquistou o outro título significativo da sua carreira: o Championship — título da segunda liga inglesa — em 2016-17. C0ntratado ao Chelsea pelos ingleses do norte, ficou quatro anos em Newcastle, já na Premier League.

Nos últimos anos, Atsu tinha passado pelos sauditas do Al-Raed, antes de assinar pelos turcos do Hatayspor no início da presente época.