“Fiquei chocado com as notícias de hoje, ao despertar. Penso que é horrível assistir ao que está a acontecer. Obviamente, olho para o calendário e nós temos uma corrida prevista para a Rússia [a 17.ª das 23 etapas do Mundial, em Sochi]”, disse Vettel, à margem dos testes de pré-temporada, em Barcelona.

O alemão, de 34 anos, é um dos líderes da Associação de Pilotos de Grandes Prémios, mas admite que o assunto ainda não foi debatido na estrutura.

“Tenho a certeza que vamos falar sobre isso. Mas, pessoalmente, estou chocado e triste por ver o que se está a passar. Veremos o que vai acontecer, mas penso que a minha decisão já está tomada”, vincou Vettel.

A Fórmula 1 divulgou um comunicado em que assegurava estar “a observar de perto os rápidos desenvolvimentos” da tensão entre Rússia e Ucrânia, sem, no entanto, fazer qualquer comentário sobre a realização da corrida em Sochi.

“A minha opinião é que não devo ir, não vou. Acho errado correr no país. Sinto muito pelas pessoas inocentes que estão a perder as suas vidas, que estão a ser mortas, [por] razões estúpidas e por uma liderança estranha e louca”, acrescentou o piloto alemão.

A Rússia lançou na madrugada de hoje uma ofensiva militar em território da Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que as autoridades ucranianas dizem ter provocado dezenas de mortos nas primeiras horas.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse que o ataque responde a um “pedido de ajuda das autoridades das repúblicas de Donetsk e Lugansk”, no leste da Ucrânia, cuja independência reconheceu na segunda-feira, e visa a “desmilitarização e desnazificação” do país vizinho.

O ataque foi de imediato condenado pela generalidade da comunidade internacional e motivou reuniões de emergência de vários governos, incluindo o português, e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), União Europeia (UE) e Conselho de Segurança da ONU.

A temporada de 2022 da Fórmula 1 arranca em 20 de março, com o Grande Prémio do Bahrain, em Sakhir, e termina em Abu Dhabi, em 20 de novembro.

A Rússia acolheu o Grande Circo nas últimas oito edições do Mundial, desde 2014.