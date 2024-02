“Já comuniquei ao acionista maioritário e irei comunicar agora ao presidente do Conselho Geral da SAD que cesso as minhas funções no conselho de administração. A partir desta altura, entrarei apenas em gestão, não obstante o acionista maioritário me ter convidado para fazer outro mandato”, afirmou, na sala de imprensa do Estádio do Bessa, no Porto.

Sucessor do histórico ex-presidente João Loureiro na liderança do clube, funções para as quais tinha sido eleito pela primeira vez em dezembro de 2018 e reconduzido ao fim de quatro anos, Vítor Murta rendeu Álvaro Braga Júnior à frente da Boavista SAD em 2020.

“Já comuniquei que não vou fazer mais um mandato, até porque o foco deverá estar nos jogadores. Entendo que, neste momento, eu sou um fator de desestabilização, no sentido em que as pessoas passam mais tempo a dirigir-se a mim em termos pouco próprios do que a apoiar a equipa”, sublinhou, numa altura em que os ‘axadrezados’ seguem na 12.ª posição do campeonato, com 24 pontos, seis acima dos lugares de despromoção direta.