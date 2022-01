Os ‘canarinhos’ adiantaram-se no marcador, aos 29 minutos, por André Franco, mas, na segunda parte, Rochinha, aos 61, e o colombiano Óscar Estupiñán, aos 69 e 90+3, acabaram com uma série de quatro jogos sem ganhar dos minhotos.

Na classificação, o Vitória de Guimarães passou a somar os mesmos 27 pontos do Gil Vicente (quinto, com menos um jogo), enquanto o Estoril Praia, que somou a terceira derrota seguida e só venceu um dos últimos nove jogos, manteve-se com 25.