O MAPFRE já se sabia que chegaria como vencedor antecipado das In Port Series (regatas costeiras) e a Dongfeng tinha a vantagem de ser a equipa com menos tempo útil a velejar, 122 dias, 20 horas, 39 minutos e 14 segundos somados de Alicante a Gotemburgo (para se ter uma ideia a tripulação da Sun Hung Kai/Scallywag do português António Fontes demorou mais 10 dias).

No decurso da 11ª etapa os espanhóis da MAPFRE e os holandeses da Team Brunel, com 65 pontos, assim como o barco sino-francês (Dongfeng), com menos um ponto, optaram por táticas diferentes na abordagem à zona de segurança na Alemanha e na Holanda (navegando entre este-oeste) que antecedia a chegada à cidade que alberga o Tribunal Internacional de Justiça. As tripulações lutaram pela vitória, palmo a palmo, sabendo que a pontuação de cada um deitava por terra o recurso aos critérios de desempate em vigor. E a opção do skipper francês Charles Caudrelier, que navegou colado à costa, revelou-se triunfal.

Esta é a primeira vez na história da regata à volta do mundo que uma equipa com bandeira chinesa ganha. Foi o final mais disputado e emocionante de sempre. Histórico e único.

Sem o apoio de realezas em terra, o skipper Charles Caudrelier entrou para a história da regata e colocou, pela primeira vez, um barco do "Império do Meio" no primeiro lugar do pódio. Como dado curioso, a única etapa que venceu foi a última, de Gotemburgo a Haia.

Em segundo lugar nesta autêntica luta de Match-Racing e histórico final da Volvo Ocean Race, a tripulação da AzkoNobel terminou em 2º lugar na etapa à frente dos espanhóis da MAPFRE. Na classificação final, no entanto, os espanhóis subiram ao segundo lugar, sendo que o terceiro e último lugar do pódio foi ocupado pelo Brunel (4º na regata).

Se a luta foi épica e renhida entre as três tripulações pelo título de “Rei dos Mares”, no fim da tabela, a batalha não foi diferente com as duas últimas equipas, o SHK / Scallywag (30 pontos), de António Fontes e o Turn the Tide on Plastic, barco com bandeira portuguesa (patrocinado pela Fundação Mirpuri e pelas Nações Unidas), de Bernardo Freitas, separados por um ponto antes de chegarem a Haia. E na sede do governo holandês, o barco português terminou (5º), à frente da embarcação de Hong Kong. Assim, a decisão sobre a classificação final segue para a regata costeira que se disputa no dia 28.

Três velejadores portugueses, duas mortes e um recorde que fica em família no “Evereste” dos Mares



Sete barcos VO65, todos iguais (One Design), partiram a 22 de outubro de 2017 de Alicante, Espanha. Oito meses depois, Haia, na Holanda, foi a cidade que marcou o fim desta aventura oceânica levada a cabo por sete tripulações. Chega, assim, ao fim a 13ª edição da Volvo Ocean Race.

Navegando 45 milhas náuticas (83 mil km) durante 8 meses, o mais longo percurso e um dos mais duros na história da regata, atravessando 4 oceanos e seis continentes (Europa, África, Ásia, Oceânia, América e Antártida), passando por 12 cidades (Alicante, Lisboa, Cidade do Cabo, Melbourne, Hong Kong, Guangzhou, Auckland, Itajaí, Newport, Cardiff, Gotemburgo e Haia), a edição 2017-2018 fica marcada por uma luta renhida ao longo de 11 etapas, com os espanhóis e chineses a alternarem ao longo do percurso na liderança.

Considerada o “Evereste” dos mares, a edição 2017-2018 contou com três portugueses e uma equipa com bandeira portuguesa (barco patrocinado pela Fundação Mirpuri).

Frederico Pinheiro de Melo e Bernardo Freitas dividiram ao longo das 11 etapas a presença a bordo do TTOP. A Freitas coube as honras de iniciar, em Alicante e terminar, em Haia, esta aventura portuguesa pelos mares, uma aventura que transportou uma mensagem de sensibilização pela luta contra o plástico nos oceanos.

Por outro lado, António Fontes que foi “contratado” na largada em Alicante pela equipa holandesa da AkzoNobel viria a ser recuperado pela equipa que o contratou já em Lisboa, primeira paragem da VOR.

A 13ª edição da Volvo Ocean Race que passou mais uma vez pela capital portuguesa contou com uma nova regra que permitiu a entrada de mais mulheres a bordo. Carolijn Brouwer, velejadora holandesa que integrou a tripulação do Dongfeng e uma repetente nas travessias oceânicas, foi um dos rostos femininos em destaque, integrando o barco vencedor.

A regata ficou também marcada por dois acidentes mortais. Em Hong Kong um pescador morreu em resultado de uma colisão com a embarcação do Vestas 11th Hour Racing e na travessia dos Mares do Sul, na sétima etapa, entre Auckland (Nova Zelândia) e Itajaí (Brasil), John Fisher, velejador inglês da Sun Hung Kai/Scallywag, que participava pela primeira vez na VOR, perdeu a vida a 1400 milhas náuticas a oeste do Cabo Horn.

Fatalidades à parte, a edição da Volvo Ocean Race fica marcada também pela quebra de um recorde. Na perna transatlântica, entre Newport (EUA) e Cardiff (País de Gales) entrou para a história da Volvo Ocean Race com quebras de milhas percorridas em 24 horas, com seis das sete equipes a superaram a melhor marca para um barco modelo VO65.

O destaque vai para a tripulação da AkzoNobel, que durante a disputa da nona etapa da Volvo Ocean Race, no Atlântico, conseguiu percorrer 601,63 milhas náuticas em um dia. Um recorde que estava nas mãos do Ericsson 4, em 2008-2009, barco comandado pelo brasileiro Torben Grael, pai de Martine Grael (que integra a AkzoNobel), com 596 milhas náuticas, velejadora que, assim, "rouba" o recorde do pai.