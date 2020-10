Soler, de 26 anos, conseguiu a sua primeira vitória em grandes voltas ao cumprir os 151,6 quilómetros entre Pamplona e Lekunberri em 3:47.04 horas, batendo por 19 segundos um grupo de favoritos à vitória final, com o camisola vermelha em segundo e o irlandês Dan Martin (Israel Start-Up Nation) no terceiro posto.

Na geral, Roglic continua a liderar, aproveitando as bonificações do segundo posto, ganho ao 'sprint', agora com Dan Martin no segundo lugar, a nove segundos, e o equatoriano Richard Carapaz (INEOS) em terceiro, a 11.

Depois de um arranque rápido com uma fuga de cinco homens, entre eles o belga Tim Wellens (Lotto Soudal), o mais inconformado, foi a animação da parte inicial da etapa, antes de a Movistar assumir o pelotão.

A equipa espanhola, a correr perto da sua base em Navarra, foi fazendo a seleção do grupo, pondo em sentido a Jumbo-Visma de Roglic e a INEOS de Carapaz.

Na subida a Aralar, mais e mais ciclistas foram perdendo contacto com o grupo dos favoritos, com o ciclista catalão a destacar-se na descida, abrindo um espaço para cortar a meta à frente de todos.

"Estou muito contente. Corríamos em casa e estávamos muito motivados para competir aqui. (...) Nos últimos metros da subida, custou-me um pouco, já vinha a trabalhar muito, mas, ao isolar-me na descida, aproveitei para conseguir seguir sem que me pudessem seguir a roda", explicou o vencedor.

Atrás, os favoritos 'sprintaram' para as bonificações, com um 'top 10' da geral com várias alterações, desde logo o 'salto' de Soler, para 10.º, mas também a troca de Dan Martin por Carapaz, no pódio, e a chegada do espanhol Enric Mas (Movistar) a quinto.

Rui Costa (UAE Emirates) esteve hoje em bom plano e cortou a meta em 13.º lugar, aproveitando o resultado para subir a 19.º, a 2.36 minutos do líder.

Ivo Oliveira (UAE Emirates), 69.º, e Nelson Oliveira (Movistar), em 72.º após um trabalho elogiado por Soler em prol dessa vitória, cortaram a meta a 15.26 do vencedor e seguem em 142.º e 54.º, respetivamente, enquanto Ricardo Vilela (Burgos-BH) caiu para 124.º e Rui Oliveira (UAE Emirates) segue em 141.º.

Na quinta-feira, a terceira de 18 etapas liga Lodosa a Laguna Negra de Vinuesa em 166,1 quilómetros, com nova chegada em alto, no final de uma subida de primeira categoria.