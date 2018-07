O tenista português Gastão Elias, 118.º do ‘ranking’ mundial, foi hoje eliminado na primeira ronda do torneio de Wimbledon pelo espanhol Guillermo García-López, 65.º do mundo, por 6-2, 6-4 e 6-2.

O ‘veterano’ García-López somou a segunda vitória perante o português, ao fim de duas horas e dois minutos, e assegurou a passagem à segunda ronda, na qual vai defrontar o russo Daniil Medvedev, 67.º da hierarquia, que hoje afastou o croata Borna Coric, 20.º.

O número dois português, que tinha duas vitórias frente ao espanhol, continua sem passar da primeira ronda em torneios do Grand Slam, somando a terceira saída no primeiro jogo do quadro principal na relva do All Englang Club.

Antes, já João Sousa, 45.º do 'ranking' mundial, tinha sido eliminado, frente ao ucraniano Sergei Stakhovsky, 109.º do mundo, pelos parciais de 6-3, 6-3, 5-7, 1-6 e 6-4, mantendo como melhor resultado no Grand Slam britânico a presença na terceira ronda em 2016.